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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Басков выразил надежду, что "гастрольная" любовь Волочковой - мимолетна

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна
Фото Артема Геодакяна
Не успела Анастасия Волочкова в Твиттере признаться, что влюбилась на гастролях и ее охватило светлое чувство, как на "твит" балерины отозвался ее близкий друг, певец Николай Басков, с которым Волочкову связывают отношения.
 
"Люди.. Я тут,кажется,.....влюбилась... Порадуйтесь,кто добрый..", - написала Волочкова, Басков, видимо, порадовался, но написал свой ответ, выразив надежду, что у балерины временное увлечение.
 
"@volochkova_a надеюсь это мимолетное увлечение!!!", - не сдержал эмоций кавалер Волочковой.
 
Тем временем, на Дальнем Востоке продолжаются гастроли, Волочкова в ближайшие дни еще не раз вернется в Хабаровск, где живет в отеле "Моцарт", и посетит местную баню, к которой тоже неравнодушна.
 
Басков выразил надежду, что "гастрольная" любовь Волочковой - мимолетна
"Выходной я вновь в баньке! И веовь Матвеевская Слобода. Хабаровск!", - делится восторгами балерина.
 
 
 
Басков выразил надежду, что "гастрольная" любовь Волочковой - мимолетна
Отель "Моцарт", где остановилась Волочкова.
 
"Так впечатлил отель Моцарт,что решила сделать Хабаровск перевалочным пунктом в этм туре!До 23 го здесь!", - рассказала балерина в Твиттере.
 
Имя своего нового избранника балерина пока хранит в тайне от всех.
ЕП

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