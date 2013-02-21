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21 февраля 2013, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна

Не успела Анастасия Волочкова в Твиттере признаться, что влюбилась на гастролях и ее охватило светлое чувство, как на "твит" балерины отозвался ее близкий друг, певец Николай Басков, с которым Волочкову связывают отношения.

"@volochkova_a надеюсь это мимолетное увлечение!!!", - не сдержал эмоций кавалер Волочковой.

Тем временем, на Дальнем Востоке продолжаются гастроли, Волочкова в ближайшие дни еще не раз вернется в Хабаровск, где живет в отеле "Моцарт", и посетит местную баню, к которой тоже неравнодушна.

"Выходной я вновь в баньке! И веовь Матвеевская Слобода. Хабаровск!", - делится восторгами балерина.

Отель "Моцарт", где остановилась Волочкова.

"Так впечатлил отель Моцарт,что решила сделать Хабаровск перевалочным пунктом в этм туре!До 23 го здесь!", - рассказала балерина в Твиттере.

Имя своего нового избранника балерина пока хранит в тайне от всех.