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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

СМИ: Дочь Уитни Хьюстон, которой скоро исполнится 20 лет, беременна от брата

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Уитни Хьюстон, 19-летняя Бобби Кристина ждет ребенка от своего сводного брата Ника Гордона, слухи об отношениях парочки появились год назад, а чуть позже их подтвердил сам 22-летний Ник Гордон.
 
"Да, мы стали немножко ближе, и что!!!" – в микроблоге написал Ник. Американские таблоиды пишут, что из-за беременности Бобби Кристина впала в депрессию. Члены семьи опасаются попытки суицида, которую может осуществить девушка.
 
Если раньше родственники Бобби Кристины были категорически против ее отношений с Ником, теперь стараются, чтобы влюбленные были вместе.
 
Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет.
ЕП

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