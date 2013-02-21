СМИ: Дочь Уитни Хьюстон, которой скоро исполнится 20 лет, беременна от брата

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21 февраля 2013, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Уитни Хьюстон, 19-летняя Бобби Кристина ждет ребенка от своего сводного брата Ника Гордона, слухи об отношениях парочки появились год назад, а чуть позже их подтвердил сам 22-летний Ник Гордон.

"Да, мы стали немножко ближе, и что!!!" – в микроблоге написал Ник. Американские таблоиды пишут, что из-за беременности Бобби Кристина впала в депрессию. Члены семьи опасаются попытки суицида, которую может осуществить девушка.

Если раньше родственники Бобби Кристины были категорически против ее отношений с Ником, теперь стараются, чтобы влюбленные были вместе.

Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет.