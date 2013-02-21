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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Участник "Дома-2" призвал поклонников не верить слухам, что его бросила жена

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова

Участник "Дома-2" Антон Гусев призвал поклонников не верить слухам, что его бросила Феофилактова, слухи о размолвке супругов появились в Интернете, писали, что Евгения забрала сына и уехала с ним в Киров к маме.

 
"Ребят, у нас с любимой все отлично. Не нужно верить слухам в интернете, то что мы поругались и Женя забрала сына и уехала к маме в Киров", - пишет Гусев в Твиттере, опровергая сплетни.
 
"Это всего лишь слухи, которые придумывают завистливые люди", - продолжает Антон, добавляя: "Сегодня к нам приезжал доктор. Даниэль уже весит 5,7 кг и ростом 67 см".
 
ЕП

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