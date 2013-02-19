Ксения Собчак и Максим Виторган проводят медовый месяц во Франции

//Слухи, скандалы, сплетни

19 февраля 2013, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Ксения Собчак и Максим Виторган, ставшие мужем и женой, очень деловые и занятые люди. У Ксении - эфиры, у Максима - тоже неотложные дела. Свадебное путешествие пришлось немного отложить.

И вот в блоге в Твиттере появилась запись: Друзья встретили нас в доме во франции вот так. И Ксения разместила фото:











Во Франции у Собчак живет близкая подруга, Ника Белоцерковская. Она одна из первых рассказала о свадьбе подруги. А мама Ксении очень рада, что ее дочь вышла замуж по любви. Людмила Нарусова подтвердила, что Ксюша действительно официально вышла замуж за Максима Виторгана, и в ее паспорте есть штамп.