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//Слухи, скандалы, сплетни

Светлана Сурганова, экс-ночная экс-снайперша, показала жениха

18 февраля 2013, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

newsmusic.ru
newsmusic.ru

Экс-солистку «Ночных снайперов» Светлану Сурганову на днях заметили в одном из столичных концертных залов с неким молодым человеком. Пока СМИ узнали только то, что его зовут Никита.  

 Выяснилось также, что Никита работает в коллективе Светланы клавишником. Никита, как говорят знакомые певицы, окружает возлюбленную заботой, к тому же он обладает прекрасным чувством юмора. А это качество Сурганова ценит в мужчине превыше всего.
 
Помимо работы в коллективе, Никита помогает Свете в строительстве загородного дома под Питером, его  достроят уже в нынешнем году, сообщает news.bcm.ru.
 
Поговаривают, что Никита уже сделал Сургановой официальное предложение руки и сердца и она ответила согласием.

Светлана Сурганова, экс-ночная экс-снайперша, показала жениха

НС

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