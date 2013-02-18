Жанна Фриске впервые рассказала об отце будущего ребенка

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18 февраля 2013, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Известная певица Жанна Фриске совсем скоро родит первенца. Поклонники одной из самых красивых и сексуальных звезд российского шоу-бизнеса видели часто Жанну с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Но ранее артистка никогда не называла его отцом своего будущего малыша.

Артистка говорит, что привыкла к обсуждению ее личности в прессе. Но сейчас на ней двойная ответственность.

Но теперь, когда до родов осталось не так много времени, Фриске рассказала, как они с Дмитрием узнали о пополнении. Это случилось, когда пара вернулась летом из совместного отпуска. По признанию Жанны, они с Димой не испугались и считают, что все так, как и должно быть.

Фриске сейчас находится в Майами. Шепелев провел вместе с ней новогодние каникулы. И прилетит перед самыми родами. К Жанне уже прилетела ее младшая сестра Наташа. Все родные волнуются и заботятся о Жанне.

А ей приятно. Как в детстве. По словам певицы, близкие люди переживают, как она питается, какое у нее настроение.

Ходят слухи, что Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев ждут сына. Но певица пол малыша не раскрывает.

Очередной раз артистка сказала, что штамп в паспорте — не самое главное в жизни.

Напомним, впервые о беременности Жанны Фриске проговорился Дмитрий Маликов.