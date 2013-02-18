"Иванушки International" меняют состав - уходит Олег Яковлев

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18 февраля 2013, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Участник "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов

По слухам, гуляющим в Сети, группу "Иванушки International" покидает Олег Яковлев, одной из причиной ухода Яковлева называют его желание заняться сольным творчеством, СМИ пишут, что Яковлев записал несколько композиций.

В начале февраля "Иванушки International" выступили в одном из столичных заведений вчетвером.