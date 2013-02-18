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18 февраля 2013, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна

Балерину Анастасию Волочкову попросили от имени "всей страны" подарить певцу Николаю Баскову ребенка,

просьба содержится на открытке, которую передали Анастасии Волочковой после концерта в Хабаровске.

"Мне вчера открытку после концерта в Хабаровске передали..", - подписала Волочкова фото открытки, выложенное в Твиттере.

О своих планах выполнить пожелание дальневосточников, артистка не сообщила, зато продолжила радовать поклонников в Твиттере новыми фотографиями.

"Дорогие мои зрители вчерашнего шоу в Хабаровске,спасибо за теплый прием и овации!!И цветы!И отзывы.", - благодарит Волочкова зрителей за теплый прием.

"С талантливыми детьми Кореи.. Они были моими зрителями на этот раз..", - пишет Волочкова.

Что касается просьбы зрителей подарить Баскову ребенка, то можно предположить, что Анастасия также напишет о своем решении в Твиттере.