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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Волочкову попросили от имени "всей страны" подарить Баскову ребенка (ФОТО)

18 февраля 2013, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна
Фото Артема Геодакяна
Балерину Анастасию Волочкову попросили от имени "всей страны" подарить певцу Николаю Баскову ребенка,
просьба содержится на открытке, которую передали Анастасии Волочковой после концерта в Хабаровске.
 
"Мне вчера открытку после концерта в Хабаровске передали..", - подписала Волочкова фото открытки, выложенное в Твиттере.
Волочкову попросили от имени "всей страны" подарить Баскову ребенка (ФОТО)
О своих планах выполнить пожелание дальневосточников, артистка не сообщила, зато продолжила радовать поклонников в Твиттере новыми фотографиями.
 
Волочкову попросили от имени "всей страны" подарить Баскову ребенка (ФОТО)
 
 
"Дорогие мои зрители вчерашнего шоу в Хабаровске,спасибо за теплый прием и овации!!И цветы!И отзывы.", - благодарит Волочкова зрителей за теплый прием.
 
"С талантливыми детьми Кореи.. Они были моими зрителями на этот раз..", - пишет Волочкова.
Волочкову попросили от имени "всей страны" подарить Баскову ребенка (ФОТО)
Что касается просьбы зрителей подарить Баскову ребенка, то можно предположить, что Анастасия также напишет о своем решении в Твиттере.
ЕП

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