Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Пэрис Хилтон собралась под венец за коллегу по модельному бизнесу

17 февраля 2013, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая, модель Пэрис Хилтон собралась под венец за коллегу по модельному бизнесу, с которым ее связывают романтические отношения - избранником Хилтон стал 21-летний манекенщик Ривер Випери.

О состоявшейся помолвке пишут СМИ США, Випери и Хилтон встречаются около полугода, отношения пары отличаются нежностью.

Интересно, что Пэрис Хилтон, отметившая вчера день рождения, уже познакомила парня со своим отцом и разместила фото, где они втроем катаются на горных лыжах у озера Тахо.

Накануне Пэрис Хилтон написала в Твиттере: "Очень понравился наш первый День святого Валентина вместе. @ RiverViiperi сделали его таким особенным для меня, лепестки роз ... ".

ЕП

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…