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17 февраля 2013, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая, модель Пэрис Хилтон собралась под венец за коллегу по модельному бизнесу, с которым ее связывают романтические отношения - избранником Хилтон стал 21-летний манекенщик Ривер Випери.

О состоявшейся помолвке пишут СМИ США, Випери и Хилтон встречаются около полугода, отношения пары отличаются нежностью.

Интересно, что Пэрис Хилтон, отметившая вчера день рождения, уже познакомила парня со своим отцом и разместила фото, где они втроем катаются на горных лыжах у озера Тахо.

Накануне Пэрис Хилтон написала в Твиттере: "Очень понравился наш первый День святого Валентина вместе. @ RiverViiperi сделали его таким особенным для меня, лепестки роз ... ".