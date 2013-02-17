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17 февраля 2013, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Лауреата премии "Оскар", "Золотой глобус", "BAFTA" и "Эмми" актера Фореста Уитакера сотрудник охраны магазина заподозрил в воровстве, на выходе из супермаркета охранник обыскал Уитакера на глазах посетителей.

Обыск, как и следовало ожидать, ни к чему не привел, охранник отпустил кинозвезду, у Уитакера было намерение обратиться в полицию с заявлением на агрессивное поведение охранника, но, как передают СМИ США, актер не стал этого делать.