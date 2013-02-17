Водонаева сообщила, что метеориты, упавшие в Челябинской области, найдены (ФОТО)

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17 февраля 2013, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Алена Водонаева сообщила в микроблоге в Твиттере, что метеориты, упавшие в Челябинской области, найдены, и, хотя сообщение оказалось лишь шуткой, его "ретвитнули" многие поклонники "Водонаевой".