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//Слухи, скандалы, сплетни

Звезда «Интернов» наняла 5 телохранителей. Боится жены Харламова?

17 февраля 2013, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

http://news.bcm.ru
http://news.bcm.ru

Кристина Асмус наняла пять телохранителей, которые сопровождали её во время поездки в Киев. По словам девушки, меньшее количество охраны просто бы не справились. Вопрос - с кем?

 Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус оказалась разлучницей для семьи резидента Камеди Клаб Гарика «Бульдога» Харламова. Недавно стало известно, что Кристина и Гарик встречаются уже на протяжении одного года. Гарик оставил свою семью, жену, с которой он был счастлив 7 лет и ушёл к Кристине. Любящая жена всеми силами пыталась вернуть мужа в семью. Жена решилась на крайние меры, а именно, применение физической силы к разлучнице, пишет uznayvse.ru.

НС

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