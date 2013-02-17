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17 февраля 2013, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта megaobzor.com

Катя Колисниченко считалась самой красивой и яркой участницей популярного шоу «Дом-2». Но теперь она никогда, наверное, не вернется на проект, поскольку встретила свою любовь за его периметром.



Эту информацию девушка сообщила в собственном микроблоге. Хотя поговаривают, что ее вежливо «попросили» .



Известно, что, например, в последнее время интерес к девушке стал немного падать, несмотря на все ее эпатажные выходки, поэтому организаторы проекта просто поставили Колисниченко условие, по которому она должна за короткий срок как-то повысить свой рейтинг. У Кати это не получилось.



