Лера Кудрявцева оправдывает свои вредные привычки

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17 февраля 2013, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева честно призналась в своем Твиттере в том, что ведет не совсем правильный образ жизни: курит и не соблюдает нормальный режим питания.



Свои вредные привычки Лера оправдывает обстоятельствами: «Всякий раз когда я хочу бросить курить, жизнь преподносит мне стресс».



«Апельсин на обед, чай в полдник и плов, салат, торт, бутерброд и конфеты на ужин. «Такая диета», признается Лера.



