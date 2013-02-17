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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Лера Кудрявцева оправдывает свои вредные привычки

17 февраля 2013, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева честно призналась в своем Твиттере в том, что ведет не совсем правильный образ жизни: курит и не соблюдает нормальный режим питания.


Свои вредные привычки Лера оправдывает обстоятельствами: «Всякий раз когда я хочу бросить курить, жизнь преподносит мне стресс».

 «Апельсин на обед, чай в полдник и плов, салат, торт, бутерброд и конфеты на ужин. «Такая диета», признается Лера.

НС

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