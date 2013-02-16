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//Слухи, скандалы, сплетни

Молодая жена Наталья Михайлова родила Александру Жулину дочь

16 февраля 2013, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Известный фигурист и прославленный тренер Александр Жулин принимает поздравления - он стал отцом во второй раз. Его дочке Катюше исполнился один месяц.

Молодая жена Жулина Наталья Михайлова родила девочку еще в январе, но они не афишировали это событие.
От бывшей жены олимпийской чемпионки Татьяны Навки у Александра Жулина подрастает дочь Саша. Они прожили вместе много лет, но расстались. Александр Жулин и Наталья Михайлова поженились в 2011 году.

ИЧ

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