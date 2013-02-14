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//Слухи, скандалы, сплетни

Красавица телеведущая Виктория Лопырева собралась замуж за молодого футболиста

14 февраля 2013, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Красавица телеведущая Виктория Лопырева выходит замуж. Избранник 29-летней Виктории - 23-летний футболист Федор Смолов. Виктория Лопырева - "Мисс Россия 2003". Смолов -  нападающий махачкалинского футбольного клуба "Анжи".

Влюбленные уже объявили о помолвке накануне Дня святого Валентина. А свадьбу они сыграют будущим летом.
Говорят, Федор красиво сделал предложение руки и сердца Виктории. Причем Смолов спросил возлюбленную , готова ли она рожать ему детей. Знаменательное событие состоялось в ресторане на 35-м этаже гостиницы "Украина" в центре Москвы.
"АН" сообщали, что Виктория Лопырева и Федор Смолов вместе отдыхали в дни зимних каникул в Майами.

Виктория Лопырева ранее встречалась со спортсменом, с хоккеистом Александром Овечкиным. Овечкин встречался и с Жанной Фриске. Жанна сейчас ждет первенца. А Овечкин собирается жениться на теннисистке Марии Кириленко. Он уже подарил Маше колечко.

ИЧ

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