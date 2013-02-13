Актриса Надежда Михалкова ждет второго ребенка

27-летняя российская актриса и дочь режиссера Никиты Михалкова снова беременна. В семье Нади и ее мужа, грузинского режиссера Резо Гигинеишвили появится второй ребенок, сообщают СМИ.



Первенца Надежда Михалкова родила полтора года назад – в мае 2011. Сейчас она воспитывает дочку Нино. Как сообщали «АН», с Резо они расписались тайно в апреле 2009 года. А обвенчались и сыграли свадьбу в Кахети. Актриса не устает хвалить свою вторую половику, так что остается пожелать, чтобы второй ребенок только укрепил связь между этими людьми.