50-летняя Ингеборга Дапкунайте тайно обвенчалась с 38-летним бизнесменом

Личная жизнь актрисы театра и кино Ингеборги Дапкунайте обсуждается крайне редко. Вот и имя своего нового супруга актриса скрывает тщательно. Недавно Ингеборге исполнилось 50 лет, и на дни юбилея она покинула Россию.

Возможно, в это время она и обвенчалась с молодым бизнесменом в Великобритании. Известно, что третий супруг моложе Ингеборги Дапкунайте. Он также имеет прибалтийские корни и давно живет за границей, пишет "7 Дней". Молодой муж актрисы — юрист по образованию и успешный бизнесмен.

Напомним, первый раз Дапкунайте вышла замуж за своего сокурсника по литовской консерватории Арунаса Сакалаускаса. Он сейчас один из самых знаменитых в Литве актеров и телеведущих. Во второй раз Ингеборга вышла замуж уже в Великобритании — за режиссера Саймона Стоукса. В 2009 году они официально развелись.

Ингеборге приписывали романы с фигуристом Александром Жулиным, с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.