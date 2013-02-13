Дочь Джоли и Питта за роль принцессы получает 3 тысячи долларов еженедельно

Дочь голливудской пары Анджелины Джоли и Бреда Питта стала самой маленькой высокооплачиваемой актрисой. Четырехлетняя малышка Вивьен за роль принцессы Авроры на съемках фильма по сказке Шарля Перро «Спящая красавица» получает 3 тысячи долларов еженедельно.

В фильме «Малефисент» дочь Джоли и Питта взяли на главную роль, это для девочки дебют. Анджелина Джоли также снимается в этом фильме. Режиссером ленты стал Роберт Стромберг.

Съемки в настоящее время ведутся в Британии. Кстати, малышке Вивьен еще ежедневно дают по 60 долларов в день на карманные расходы. Она сама покупает себе сок и печенье. Говорят, Джоли лично предложила режиссеру снять свою младшую дочь в кино.