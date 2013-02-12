Ксения Собчак заговорила о разводе

Известная телеведущая и участница оппозиции Ксения Собчак была очень удивлена, когда узнала, что ее свадьбу обсуждают не только в российских изданиях, но даже в иностранной прессе.

Ксения Собчак - жена актера Максима Виторгана - с юмором поделилась впечатлением с читателям своего блога в Твиттере: "Да уж, и Блумберг и Нью-Йорк Таймс написали. Все, можно со спокойной совестью разводиться".

Но жена и мать двоих дочек певица Глюкоза посоветовала Собчак: "Ксюша, это только начало. Самое интересное впереди!! Так что не стоит торопиться с разводом".

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана наделала много шуму в Интернете и российских СМИ. Поклонники Собчак интересуются буквально каждым ее шагом.

О первом замужестве дочери рассказала Людмила Нарусова. Максим Виторган подтвердил, что стал мужем Ксении Собчак. Когда ему задали вопрос - "зачем" - он коротко сказал, что "любит". Ксения готова стать мамой, и считает, что будет хорошей родительницей.