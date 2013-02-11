В Москве неизвестные ограбили офис певицы Анастасии Стоцкой

В Москве неизвестные преступники ограбили офис певицы Анастасии Стоцкой в центре столицы. Воры позарились на капитал известной артистки. Грабители вскрыли металлический сейф с деньгами, находившийся в одном из кабинетов, и вынесли не только ценные вещи и офисную технику, но и мастера новых песен певицы. Ущерб составил один миллион рублей.

Злоумышленники действовали профессионально – они проникли в здание, взломав окно, не разбивая его, и остались незамеченными службой безопасности.

Ао словам Анастасии, сама рассказала "АН", что когда она приехала в офис, словно увидела сцену из какого-то детектива. Абсолютно все было разгромлено, разбросано и перевернуто сверх на голову, сейф взломан. Больше всего она переживает за материалы альбома.

Прибывшие на место преступления оперативники сняли отпечатки пальцев, составили список украденной офисной техники, ценных документов, наличных денег. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

По словам полицейских, действовали профессионалы, поэтому певице вряд ли стоит рассчитывать на скорое возвращение похищенного имущества.