Актер Алексей Макаров вернулся к гражданской жене и к дочке

О расставании актера Алексея Макарова с Марией Мироновой информация в СМИ появилась в начале января. оказывается, супруги расстались еще осенью, и Макаров тяжело переживал расставание. Развод они еще не оформили.

Но у Алексея Макарова есть единственный ребенок - дочка Варя, которую ему родила бывшая гражданская супруга Виктория Богатырева.

После того, как Макаров вернулся в свою квартиру, Вика с Варей стали у него частыми гостьями. А на новогодние каникулы актер вместе со своими девочками навестил свою бабушку в Омске.

Макаров и Богатырева начали встречаться несколько лет назад. Варя родилась в 2010 году. В апреле ей исполнится три годика. Но с Викой они жили в гражданском браке. На съемках сериала Сергея Жигунова "Три мушкетера" Алексей закрутил роман с Машей Мироновой.