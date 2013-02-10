Телеведущая Ксения Собчак будет очень ответственной мамой. Об этом молодая жена сообщила в интервью телеканалу НТВ. Сообщения в СМИ о свадьбе Ксении Собчак и актера Максима Виторгана появились в первые дни февраля.

В своем блоге в Твиттере Ксению кто-то спросил, ждет ли она уже ребенка. Она опровергла слухи о беременности. И вообще комментировать вопросы об интересном положении Ксения не хочет.

Программа на НТВ взволновала Ксению Собчак. Она отметила, что это интервью с ней было сделано более года назад: "Я говорила о жизни, а не мужчинах, и совсем для другого формата, но главное — полтора года назад". И вот она вышла. "Просто поставьте себя на мое место. Через неделю после самого важного события узнать о смонтированном фильме "про мужчин", - делится в Твиттере Ксения.

Напомним, сообщения о свадьбе Ксении Собчак и Максима Виторгана неделю назад взорвали Интернет.

О первом замужестве дочери рассказала Людмила Нарусова. Максим Виторган подтвердил, что стал мужем Ксении Собчак.