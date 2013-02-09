СМИ: Андрей Аршавин вернулся в семью

СМИ сообщают, что футболист Андрей Аршавин вернулся в семью, к гражданской супруге Юлии и трём детям, о воссоединении в семье Аршавина рассказала журналистам бабушка спортсмена Зоя Ивановна.

По сообщениям СМИ, которые общались с Зоей Ивановной, стало известно, что Андрей Аршавин решил возвратиться в семью, где его ждали трое детей и гражданская жена Юля.

В декабре 2012 г. ряд СМИ сообщили, что Андрей Аршавин ушел от гражданской жены из-за британской модели Лейлани Даудинг, которая, в свою очередь, полностью опровергла эту информацию.