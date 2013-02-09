Актрису Анфису Чехову во время съемок ущипнули, она дала сдачи

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова примерная мама и любимая жена, Чехова достаточно долго не давала поводов для сплетен и слухов, и вот неприятный инцидент произошел на съемках программы "10 поводов влюбиться", пишут Интернет-СМИ.

По данным СМИ, герой проекта попробовал ущипнуть рядом стоящую Чехову, в ответ актриса тут же набросилась на участника программы. В итоге конфликта телесъемки были остановлены.