Беременная Жанна Фриске рассказала, как коротает дни в Майами

Любимый и подруги певицы Жанным Фриске после зимних отпусков покинули американский курорт, приступили к работе. А беременная Жанна коротает дни в Майами. Фриске уже выбрала клинику, где на свет появится ее первенец.

С подружками певица занималась шопингом, ходила в кафе. Сейчас она, даже в одиночестве, наслаждается жизнью в Майами. Компанию Жанне составляет любимая собачка. Певице нравится музей "Miami Art Museum". По признанию артистки, этот музей для нее — "неиссякаемый источник вдохновения".

Фриске выбрала ресторанчики, где можно поесть вкусную еду от японских и итальянских шеф-поваров.

Жанна Фриске также занимается гимнастикой для беременных. По ее словам, а Майами не бывает плохой погоды.