Беременная жена Вячеслава Малафеева сменила фамилию

Супруга футболиста питерского клуба "Зенит" Вячеслава Малафеева Екатерина сменила девичью фамилию на фамилию мужа. Катя Камякова стала Малафеевой.

Девушка в своем микроблоге выложила фотографию раскрытой странички паспорта где указано: Малафеева Екатерина Алексеевна. После свадьбы вратаря "Зенита" появились слухи, что пара ждет пополнения. На днях Екатерина подтвердила, что скоро они с Вячеславом станут счастливыми родителями. Для Екатерины будущий малыш станет первенцем. У футболиста от первого брака есть дочь и сын. Ребята приняли Катю, они очень подружилась.

Пара официально зарегистрировала отношения в декабре 2012 года. Дети Вячеслава присутствовали на свадьбе, а потом вместе с молодоженами отдыхали.

Первая жена Вячеслава Малафеева Марина погибла в автокатастрофе в марте 2011 года.