Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов стал многодетным отцом

Актер театра и кино Андрей Леонов, звезда сериала «Папины дочки» стал многодетным отцом. Сын актера появился на свет в одной из столичных клиник еще в конце января. Теперь у Андрея Леонова и Анастасии Тарасовой подрастают дочь и сын.

Мальчика назвали Мишей. У новорожденного есть старшая трехлетняя сестра Анечка.

У Андрея Леонова также есть старший сын Евгений от первого брака, внук знаменитого актра Евгения Леонова. Он со своей мамой живет не России. Об ожидаемом прибавлении в своей семье актер сериала «Папины дочки» объявил заранее на своем официальном сайте. Со своей будущей супругой Леонов познакомился на премьере спектакля «Визит дамы». В итоге - свадьба и двое малышей.