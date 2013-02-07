Анфиса Чехова воскресными ночами снова будет делать ЭТО

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова не так давно родила своего первенца, однако в декрете не задержалась, тут же приняла участие в съемках нового сезона передачи «10 поводов влюбиться».

Теперь, каждую воскресную ночь можно будет наблюдать более откровенную версию шоу вместе с сексапильной Анфисой. Чехова вернется в мир клубнички в качестве ведущей на телеканале «Ю», главной особенностью которой станет появление ночной, более откровенной версии шоу 18 +.

Дневную версию программы, по-прежнему, ведёт обаятельный Вячеслав Манучаров.

Новый сезон порадует зрителей красивыми декорациями и новыми испытаниями.

Первый выпуск запланирован на 11 февраля.



