Звезда "Дома-2", бывшая участница реалити-шоу Анастасия Дашко оскандалилась вне периметра. Дашко, обвиняемая в мошенничестве, по решению Калининского районного суда Челябинска заключена под стражу, теперь она два месяца пробудет в СИЗО.

Бывшую участницу "Дома-2" подозревают в мошенничестве на 3 млн. рублей. По версии следствия, Анастасия Дашко, пользуясь своей известностью, входила в доверие к руководству предприятий- производителей строительных материалов.

Материалы уголовного дела экс-участницы "Дома-2" попали в суд 9 января. 23 числа состоялось предварительное заседание. 6 февраля обвиняемая Дашко на заседание не явилась, сообщив, что больна и находится в стационаре ГКБ №6. Но аппарат суда выяснил, что девушка находилась на лечении в этой больнице еще в 2011 году. А недавно пыталась получить у медиков фальшивые документы о прохождении стационарного лечения. В среду Настя Дашко все-таки явилась в суд. Она сразу была препровождена в СИЗО.