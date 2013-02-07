Своего Гномика показала и Маша Малиновская

Телеведущая Маша Малиновская воспитывает сына Мирона, которому весной исполнится два годика. Теледива, как и продюсер Яна Рудковская, называет своего малыша Гномиком.

Маша Малиновская разместила в своем блоге в Твиттере фото малыша и подписала: «Гномик мой)». Поклонники Малиновской начали комментировать снимок маленького очаровательного блондинчика: «Очень на маму похож. Счастливым будет))», «Какой же он чудесный)», «Ангелок))», «Пууупсик», «Эльфик))», «Он очарователен», «Господи, да чего ж халосый», «Красатулик».

Напомним, накануне Яна Рудковская, отмечала месяц со дня рождения сына Саши, появившегося на свет 6 января. Она еще в роддоме сообщила, что сын похож на отца, знаменитого фигуриста Евгения Плющенко. Родители и стали звать малыша - Гном Гномыч.