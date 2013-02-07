Юлия Снигирь покоряет Голливуд, и прилетает в Петербург к возлюбленному

Актриса Юлия Снигирь после звездной роли в картине «Духless» и роли в фильме «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» сейчас покоряет Голливуд. А на все выходные Юля мчится в Петербург.

В России ее ждет любимый мужчина - актер Данила Козловский.

В Голливуде Снигирь, возможно, ждет большое будущее. Она прекрасно владеет английским. Ей подтянули произношение, наняли педагогов по мастерству. Но актриса теряет голову от любви.

Люди из близкого окружения Юлии Снигирь утверждают, что она готова забросить удачно складывающуюся карьеру в Америке, лишь бы быть рядом с любимым, пишет «7 Дней». Козловский служит в Малом драматическом театре Льва Додина. Близким Данила уже представляет Юлю как свою девушку. Но на публике он пока появляется в сопровождении своей мамы. Снигирь сейчас находится в Канаде на съемках фильма «Холодильник» и считает дни до встречи с любимым.