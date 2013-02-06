Максим Виторган доверил семейный бюджет жене Ксении Собчак

Актер Максим Виторган женился на умной девушке - Ксении Собчак. Зная о ценных качествах супруги, глава семейства считает, что Ксения отлично справится с семейным бюджетом. По мнению Виторгана, Собчак большую сумму денег доверить можно спокойно.

В своем блоге Максим Виторган разместил картинку, которая позволяет понять своим, что деньги он будет отдавать жене.

Напомним, сообщения о свадьбе Ксении Собчак и Максима Виторгана взорвали Интернет. Кто-то даже не поверил в эти слухи.

Но Максим Виторган подтвердил, что стал мужем известной телеведущей.

Людмила Нарусова рассказала подробности о свадьбе дочери. По ее словам, платье Ксюши - работа дизайнера Ульяны Сергиенко.

"АН" сообщали, что молодые объявили о своей женитьбе в кинотеатре "Фитиль" на премьере картины Максима Виторгана. Даже гостям не сообщили о свадебной церемонии – лишь попросили явиться при параде.

Затем Ксения и Максим вбежали на сцену в свадебных нарядах и сказали, что отныне они муж и жена.