Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выучился в США и вернулся в Москву

Внук Примадонны Никита Пресняков недавно поселился в собственной квартире в Москве. Молодой человек, в семье которого все артисты - учился в США, пробовал там снимать первое кино. Поэтому родители Никиты удивились, что он вернулся домой.

Возможно, здесь Преснякову легче будет сделать карьеру: можно посоветоваться с бабушкой Аллой, с дедушкой и бабушкой Владимиром и Еленой Пресняковыми и отцом-музыкантом.

В новой московской квартире Никита Пресняков поселилась со своей девушкой Аидой Калиевой. Аида уроженка Казахстана. Они встречаются уже несколько лет. Мать Никиты - певица Кристина Орбакайте - одобряет выбор старшего сына.