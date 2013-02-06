Леонида Якубовича успешно прооперировали

Известный телеведущий Леонид Якубович накануне перенес первую с момента госпитализации операцию на сердце. 67-летнему артисту установили в сосуды, ведущие к сердцу, два стента.

После хирургического вмешательства в центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Якубовичу предстоит еще одна процедура - радиочастотная абляция, один из самых современных методов лечения некоторых видов нарушений ритма сердца (аритмий), пишут СМИ.



Ранее «АН» сообщали: 67-летний шоумен и телеведущий в воскресенье приехал в одну из столичных больниц и обратился к медикам с жалобами на боли в сердце. Якубовича оставили в больнице.



