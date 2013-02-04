Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович попал в больницу. 67-летний шоумен и телеведущий в воскресенье приехал в одну из столичных больниц и обратился к медикам с жалобами на боли в сердце.

Якубовича оставили в больнице. Он находится в отдельной палате. В понедельник популярный телеведущий должен был сделать различные исследования. Кардиологи должны принять решение, необходимо ли хирургическое вмешательство, пишет Lifenews.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах. Сам Леонид Якубович комментировать состояние своего здоровья или предстоящую операцию отказался категорически.