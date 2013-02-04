Семью Кирилла Андреева из группы «Иванушки» разбила подруга жены

Семья одного из солистов группы «Иванушки» Кирилла Андреева на грани развода. В понедельник в СМИ появилась информация, что Кирилл целый месяц жил в Лас-Вегасе с подругой своей жены Натальей Грозовской.

Андреев прожил с Лолой Аликуловой в браке 14 лет, у них есть ребенок.

Но разлучницей стала дама с пышными формами. В Америке «Иванушку» видели с девушкой в казино и на улицах Лас-Вегаса.

Неужели Кирилл променял Лолу, с которой прожил столько лет, на Наталью, которая и ранее крутила романы с известными музыкантами.

Жена Андреева не верит в измену мужа.