Певица Юлия Михальчик готовится стать мамой (ВИДЕО)

Юлия последнее время все реже появлялась на светских мероприятиях, пока не пропала вовсе. Объясняется это просто: победительница проекта "Фабрика звезд - 3" Юлия Михальчик родит малыша в конце марта.

Юлия не разглашает подробности интересного положения. На данный момент они с мужем даже не занимаются покупками для будущего ребенка, пишут СМИ.

Год назад Юлия Михальчик вышла замуж за бизнесмена Владимира, с которым была знакома до свадьбы несколько лет.



