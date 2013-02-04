Оскар Фельцман, что произошло на самом деле?

Советский и российский композитор, Народный артист РСФСР Оскар Фельцман попал в реанимацию. Последние два дня он находился в ЦКБ имени Н.А.Семашко в связи с нарушением кровообращения.



3 февраля 2013 года, ряд российских СМИ сообщил о смерти Оскара Фельцмана со ссылкой, в частности, на Иосифа Кобзона. По словам Кобзона, врачи оказались бессильны перед недугом. Фельцман скончался от сердечной недостаточности.



Однако, по словам гражданской жены композитора и внука Даниила, Фельцман жив и находится в реанимации. Нина Васильевна, супруга Оскара Фельцмана: «Мне сейчас все звонят, потому что прошла информация о его кончине, но мне не звонили, что такое произошло. Он вправду лежит в реанимации ЦКБ в тяжелом состоянии, у него было нарушение кровообращения и его положили в больницу два дня назад».

Оскар Фельцман автор музыки к таким известным песням, как «На тебе сошелся клином белый свет», «Манжерок», «Ландыши». С ним в разные годы работали такие известные поэты и исполнители, как Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Олег Анофриев.



