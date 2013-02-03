Виктория Боня поздравила Ксению Собчак с замужеством

Телеведущая Виктория Боня, работающая в Мексике, в Твиттере разместила поздравление своей коллеге Ксении Собчак, Боня поздравляет Собчак с бракосочетанием и желает ей счастья и деток.

Свадьба Максима Виторгана и Ксении Собчак состоялась 1 февраля, молодожены в своих микроблогах синхронно поблагодарили всех за поздравления, чуть позже в Твиттере Собчак появилось фото ее свадебного платья в лепестках роз.

"Ксю! поздравляю тебя с таким прекрасным событием!!! Я думала розыгрыш.. Будь счастлива любимая!!! ❤❤❤ Желаю тебе деток!!". - написала Боня в Твиттере (орфография автора сохранена - ред.).