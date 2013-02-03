Актер Максим Виторган подтвердил, что стал мужем Ксении Собчак. Свой новый статус молодожен подтвердил, но подробностей о свадьбе никаких не рассказал, пояснив, что "не хотел бы говорить на эту тему".

Немногим больше о первом замужестве дочери рассказала теща Максима Виторгана, экс-сенатор Людмила Нарусова. По ее словам, платье Ксюши - работа дизайнера Ульяны Сергиенко. На торжестве в кино-клубе "Фитиль" присутствовали только самые близкие друзья Ксении и Максима и их родственники.

Супруга знаменитого актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик сказала, что они очень счастливы, что Ксения и Максим поженились.

Напомним, сообщения о свадьбе Ксении Собчак и Максима Виторгана в субботу взорвали Интернет.

Для Ксении это первый брак. И она стала третьей женой Максима. У Виторгана сын и дочь от предыдущих браков.