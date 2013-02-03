Людмила Нарусова сама рассказала о первом замужестве дочери (ВИДЕО)

Людмила Нарусова рассказала подробности о свадьбе дочери Ксении Собчак и Максима Виторгана. Сенсационная новость о первом официальном замужестве известной телеведущей и оппозиционерки в субботу взорвала Интернет.

В Сеть попали фото Ксении в очень красивом, но не белоснежном, свадебном платье с нарядным актером Максимом Виторганом. В своем блоге в Твиттере Ксения выложила фото с обручальными кольцами и поблагодарила всех, кто поздравил их с мужем с важным событием.

Как все было Людмила Нарусова рассказала в интервью радиостанции "Эхо Москвы". По словам мамы Ксении, она узнала о том, что дочка собралась замуж, месяц назад. Дети попросили никому не говорить. Нарусова и держала в секрете. По признанию Нарусовой, о готовящемся событии не знали даже родные люди. Мама Ксении говорит, что самое сложное было — скрывать от родных - радостью то с близкими людьми всегда хочется поделиться.

У Ксении Собчак и Максима Виторгана свадьбы в традиционном понимании не было. Мать Ксюши отметила, что молодые сами так решили. Но две традиции были соблюдены: платье невесты и обручальные кольца.

На Ксюше было платье очень красивое, нежного кремового цвета. Как пояснила Нарусова, от дизайнера Ульяны Сергиенко.

На свадьбе был отец Максима Виторгана знаменитый актер Эммануил Виторган с супругой Ириной.

У Людмилы Нарусовой теперь новый статус. Она — тёща.

"АН" сообщали, что молодые объявили о своей женитьбе в кинотеатре "Фитиль" на премьере картины Максима Виторгана. Даже гостям не сообщили о свадебной церемонии – лишь попросили явиться при параде.

Затем Ксения и Максим вбежали на сцену в свадебных нарядах и сказали, что отныне они муж и жена.