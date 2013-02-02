Собчак разместила в Твиттере фото своего свадебного платья (ФОТО)

Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана, телеведущая и актёр зарегистрировали брак 1 февраля в одном из ЗАГСов Москвы, несколько минут назад Собчак разместила в Твиттере фото свадебного платья.

"Just posted a photo", - коротко и ясно подписала Собчак снимок.

Информация о бракосочетании Собчак и Виторгана была настолько засекречена, что в СМИ накануне события не было ни намёка на свадьбу двух медиа-персон.