Нонна Гришаева уходит из проекта "Большая разница", который в новом сезоне сменил свое популярное название на "БР ТВ", при этом для продюсеров проекта решение Гришаевой стало полной неожиданностью.

Слухи о том, что Гришаева покидает "Большую разницу" некоторое время муссировались в Интернет-СМИ, теперь их подтвердила сама актриса. Гришаева работала в "Большой разнице" с 2008 г.

Сообщается, что после ухода из "Большой разницы" Нонна Гришаева посвятит больше времени работе в театре.