Молодожёны Максим Виторган и Ксения Собчак поблагодарили "всех за поздравления", свадьба состоялась в полном секрете, о бракосочетании было объявлено 1 февраля на премьере картины Максима в кинотеатре "Фитиль".

В микроблогах молодожёнов в Твиттере Собчак и Виторгана появилась одинаковая запись : "Спасибо за поздравления!" и одинаковое фото.