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Молодожёны Виторган и Собчак: "Спасибо всем за поздравления!"

2 февраля 2013, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Молодожёны Виторган и Собчак: "Спасибо всем за поздравления!"
Молодожёны Максим Виторган и Ксения Собчак поблагодарили "всех за поздравления", свадьба состоялась в полном секрете, о бракосочетании было объявлено 1 февраля на премьере картины Максима в кинотеатре "Фитиль".
 
В микроблогах молодожёнов в Твиттере Собчак и Виторгана появилась одинаковая запись: "Спасибо за поздравления!" и одинаковое фото.
 

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В Казани на распродаже кроссовок началась массовая драка

В Казани на распродаже кроссовок началась массовая драка

Открытие сезона продаж новой коллекции обуви закончилось массовой дракой между двумя группами молодежи в столице Татарстана. Об этом сообщают местные СМИ.

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Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

В сентябре председательство в Совете безопасности ООН переходит России. Отмечается, что на текущий месяц запланировано достаточно много мероприятий по линии Совета. Об этом рассказал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел создавало препятствия для встречи главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.

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Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

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Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Эксперты из The Global Diabetes Community назвали ранние симптомы диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных болезней. Специалисты призывают обратить внимание на восемь факторов.

//Новости СМИ2

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Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Научная группа из школы медицины Маунт-Синай создала новый инновационный препарат против ВИЧ. По словам учёных, вакцина способствует вырабатыванию антител в организме. Сейчас готовится набор добровольцев.

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Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Дочка звёздных супругов Лиза Галкина решила попробовать себя в роли личного стилиста Аллы Пугачёвой. Маленькая девочка осмелилась изменить образ Примадонны, сделав новую причёску.

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Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Популярная российская певица Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками. Фотографию, которая очень понравилась фанатам, артистка опубликовала накануне.

//Шоу-бизнес

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

Знаменитый российский певец Александр Малинин поразил поклонников своей прекрасной физической формой. В ноябре текущего года артисту исполнится 61 год, однако мало кто мог бы дать ему этот возраст.

//Новости МирТесен

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//Общество

Эксперты рассказали, чем грозит некорректное использование туристами шенгенских виз

Эксперты рассказали, чем грозит некорректное использование туристами шенгенских виз

Около 17 процентов путешественников, получив шенгенскую визу, не въезжают в государство, которое выдало данный документ. Специалисты изучили вопрос и рассказали, чем могут грозить подобные действия.

//Происшествия

Убивший двухмесячную дочку мужчина просто хотел ей помочь

Убивший двухмесячную дочку мужчина просто хотел ей помочь

Саратовец, подозреваемый в убийстве двухмесячной дочери с патологией, объяснил причину своего поступка. По его словам, изначально он не хотел убивать новорожденную девочку.

//Происшествия

Более чем на четыре часа задержали семь рейсов из Внуково

Более чем на четыре часа задержали семь рейсов из Внуково

С утра субботы по утро воскресенья семь рейсов из московского аэропорта Внуково были задержаны более чем на четыре часа. Соответствующую информацию предоставили в столичном управлении Роспотребнадзора.

//Общество

Наталья Поклонская поделилась впечатлениями от встречи колымского землячества в Москве

Наталья Поклонская поделилась впечатлениями от встречи колымского землячества в Москве

31 августа колымское землячество провело встречу у Большого театра. На вечер была приглашена депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. Своими впечатлениями она поделилась в своем Telegram-канале.

//В мире

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

На юго-востоке Франции вооруженный ножом и шампуром мужчина напал на прохожих у метро. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате атаки смертельные ранения получил один человек.

//Происшествия

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

В воскресенье, 1 сентября, в Кстовском районе Нижегородской области около села Запрудное произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия погибли три человека.

//Спорт

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В воскресенье, 1 сентября, стало известно о кончине российской футболистки, игравшей в клубе "Подольчанка", Полины Кобзевой. Согласно последней информации источников, спортсменке было 23 года.

//Спорт

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» рассуждает о том, какими качествами должен обладать настоящий футбольный бомбардир.

//Шоу-бизнес

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

Известная российская певица Валерия в минувшую субботу, 31 августа, продемонстрировала идеальные ноги в очень ярком наряде. На новой фотографии знаменитость позирует в ярко-желтых узких брюках.

//Происшествия

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Гатчинские сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Согласно последним данным, с заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что на нее напал бывший сожитель.

//Происшествия

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

На Ставрополье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика пострадали четыре человека. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

//Шоу-бизнес

Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног

Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног

Внучка известного актёра и музыканта Михаила Боярского Екатерина поделилась с подписчиками серией снимков с откровенной фотосессии. Поклонники восхитились прекрасной фигурой 20-летней девушки.

//В мире

В Норвегии потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

В Норвегии потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

Неподалеку от города Альта, расположенного в северной части Норвегии потерпел крушение вертолет. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли шесть человек.

//В мире

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности

Утром в воскресенье, 1 сентября, Соединенные Штаты Америки нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Согласно последней информации, Вашингтон нарушил все договоренности, совершив этот шаг.

//Происшествия

Самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки прибыл в Петербург

Самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки прибыл в Петербург

В Санкт-Петербург утром в воскресенье, 30 августа, прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней девочки. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково.

//Культура

Поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит

Поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит

Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников рассказал, что поэму российского писателя Николая Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит для одноимённого спектакля.

//В мире

Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.

//Происшествия

В Саратове мужчину задержали за убийство двухмесячной дочки с патологией

В Саратове мужчину задержали за убийство двухмесячной дочки с патологией

Стало известно о жителе Саратова, который подозревается в смерти новорождённой дочери. Согласно следствию, двухмесячная девочка родилась недоношенной с врождённой патологией. Инцидент произошёл в субботу, 31 августа.

//Новости партнеров

//В мире

Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета

Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета

Утром в воскресенье, 1 сентября, стало известно, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

//Общество

В РФ изменились правила призыва на военную службу

В РФ изменились правила призыва на военную службу

В России с 1 сентября начали действовать изменения, касающиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован размещен на официальном сайте правовой информации.

//В мире

Польша не пригласила Россию из-за нежелания признавать "историческую правду"

Польша не пригласила Россию из-за нежелания признавать "историческую правду"

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал причину, из-за которой не пригласили Россию на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Варшаву.

//В мире

Во время авиашоу в Канаде разбился самолет

Во время авиашоу в Канаде разбился самолет

В канадской провинции Альберта во время авиашоу потерпел крушение небольшой самолет. Согласно последним данным местных средств массовой информации, в результате случившегося погиб один человек.

//Наука

Ученые выяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Ученые выяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Шведские ученые провели исследования и установили, почему мужчинам бесполезно спорить с женщинами. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола всегда больше шансов на победу в споре.

//Общество

Минтруд: в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

Минтруд: в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в воскресенье, что количество людей старше трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в России, достигает 7,3 млн человек.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка переведена в московскую клинику

Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка переведена в московскую клинику

12-летнюю девочку, выжившую при жесткой посадке частного легкомоторного самолета в Московской области, доставили из Клина в столичную больницу. Ребенок в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

//Общество

В Чите создана партизанская деревня

В Чите создана партизанская деревня

В уникальном читинском парк «Патриот» введён в строй новый объект - Партизанская деревня. На торжественной церемонии его открытии присутствовал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

//Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о детской профилактике от гриппа в начале осени

В Роспотребнадзоре рассказали о детской профилактике от гриппа в начале осени

Специалисты Роспотребнадзора рассказали родителям, какую профилактику необходимо проводить, чтобы защитить иммунную систему детей от инфекций и избежать заболевания гриппом в начале осени.

//Происшествия

Спасатели извлекли из воды вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Подмосковье

Спасатели извлекли из воды вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Подмосковье

В ГУМЧС по Московской области рано утром в воскресенье, 1 сентября, сообщили, что спасатели вытащили из воды частный вертолет, который накануне упал в Клязьминское водохранилище в Подмосковье.

//Происшествия

Тело девочки, скончавшейся во время отдыха в Турции, отправлено в Петербург

Тело девочки, скончавшейся во время отдыха в Турции, отправлено в Петербург

Тело 12-летней петербурженки, скончавшейся после несчастного случая в бассейне одного из турецких отелей, отправлено на родину. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

//Общество

От тысячи на человека и премия для друзей: корреспондент ФАН внедрился в платную массовку ФБК

От тысячи на человека и премия для друзей: корреспондент ФАН внедрился в платную массовку ФБК

Журналисту Федерального агентства новостей удалось раскрыть одну из схем по набору «недовольных москвичей» на акцию 31 августа. За участие предлагали тысячу рублей и обещали премию за привод

//Новости МирТесен

//Общество

Отец и сын погибли при падении вертолета в реку Клязьму в Долгопрудном

Отец и сын погибли при падении вертолета в реку Клязьму в Долгопрудном

Два человека - отец и сын - погибли при падении вертолета в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном. По данным источника в экстренных службах Московской области, частный вертолет выполнял прогулочный полет.

//В мире

Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. Это будет его третий контакт с российским лидером.

//Общество

Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

Синоптик Евгений Тишковец рассказал НСН, что сентябрь в Москве будет по температуре чуть-чуть выше нормы, особенно в выгодную сторону будут отличаться первая и последняя декада.

//Общество

Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с женщиной-матерью, подозреваемой в убийстве собственного сына. Видеозапись следственных действий опубликована в YouTube.

//Общество

В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

В Москве в субботу, 31 августа, в районе дома 15 по Тверской улице загорелся городской автобус маршрута № 904. Представители Мосгортранса сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса.

//Общество

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

Следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

//Общество

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных холодным оружием людей людей напали на людей в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегополис Большой Лион. В результате нападения один человек убит.

//Спорт

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

Французский гонщик, пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки 9-го этапа серии в Бельгии. О гибели пилота сообщили представители Международной автомобильной федерации.

//Шоу-бизнес

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Одна из самых красивых моделей Ирина Шейк возбудила подписчиков соцсети Instagram, опубликовав фото без юбки. 33-летняя модель показала свою идеальную фигуру.

//Шоу-бизнес

43-летняя Елена Захарова порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя Елена Захарова порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя актриса Елена Захарова порадовала поклонников, опубликовав видео, как она в бикини плещется в море. По признанию актрисы, она так любит море, что называет себя "морезависимой".

//Общество

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный упал двухместный вертолет. По предварительным данным, вертолет задел линии электропередач и упал в реку. На место выехали спасатели.

//Общество

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур, по данным на утро 31 августа, поднялся на 19 сантиметров и составляет 727 сантиметров (7,27 метра) в районе города Комсомольска-на-Амуре. Город продолжает бороться с наводнением.

//Авторы АН

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