Кумир женщин среднего возраста, непризнанный внук знаменитого оперного певца Прохор Шаляпин решил отправиться вместе со свой новой любовницей на один из курортов Ямайки.

Артист провел две недели в компании московской бизнесвумен, занимающейся недвижимостью. Новая пассия артиста - Лариса - почти в два раза старше Прохора. Сам певец никак не комментирует свои отношения со своей дамой. Стоит отметить, что несмотря на пребывание на одном из самых фешенебельных курортов, Прохор отказался от посещения наиболее известных достопримечательностей этих мест, предпочитая провести сладкие дни и жаркие ночи в объятиях возлюбленной, сообщает storystar.ru.









Раньше Шаляпина частенько видели в обществе Светланы Светличной.

"Прохор просто хотел воспользоваться моим именем, ну и помогал мне зарабатывать на концертах. Но когда я поняла, что меня просто используют, решила положить конец общению с назойливым артистом, который очень странно стал себя вести. ..Не люблю людей неискренних, готовых на все ради дешевой популярности и славы!", - поведала народная артистка, писала life-star.ru.