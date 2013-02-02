Нонна Гришаева была звездой передачи «Большая разница» на протяжении нескольких лет, однако теперь решила навсегда покинуть шоу. Как выяснилось, Гришаеву не устраивало качество выпускаемого продукта.

«То, что мне стали предлагать, не устраивает меня по качеству, поэтому принимать участие в такого рода пародиях мне не хочется», — цитируют актрису «Дни.ру».

Сейчас Гришаева полностью посвятила себя театральным постановкам. Как сообщает издание, у актрисы в планах несколько театральных премьер, одна из них запланирована на 18 февраля. Зрители увидят музыкальный спектакль «Моя прекрасная Кэт», созданный по мотивам двух произведений — «Укрощение строптивой» и знаменитого бродвейского хита «Целуй меня, Кэт!», где Гришаева исполнит одну из главных ролей. Вторая премьера планируется в марте — «Школа злословия» по пьесе Р. Шеридана, которая пройдет в Театре им. Вахтангова.



Продюсеры проекта "Большая разница" Александр Цекало и Руслан Сорокин говорят, что новость об уходе из проекта актрисы Нонны Гришаевой стала для них полной неожиданностью, они узнали об этом из газет. "Для нас решение Нонны стало полной неожиданностью — мы узнали об этом из газет. Но мы полностью поддерживаем Нонну в ее решении покинуть "Большую разницу" из-за неудовлетворительного, по ее мнению, качества ролей, которые ей предлагали в проекте", — сообщили РИА Новости продюсеры.



