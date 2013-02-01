Бейонсе призналась в исполнении гимна под фонограмму на инаугурации Обамы. ВИДЕО

Американская поп-дива Бейонсе сделала признание, которое расстроило миллионы ее фанатов по всему миру. На последней инаугурации президента Барака Обамы гимн США она исполняла под фонограмму.

Скандальные подробности выступления, попавшие в прессу, сделали обладательницу нескольких "Грэмми", объектом язвительных насмешек. До последнего звезда на них не реагировала. Однако в итоге слухи все-таки подтвердила.

Певица призналась: возможности репетировать с оркестром, который аккомпанировал, у нее не было, а допустить оплошность на таком важном мероприятии она просто не могла.