Дмитрий Шепелев вернулся в Москву, Жанна Фриске осталась в Майами

Телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся в заснеженную Москву из США, его подруга Жанна Фриске, ожидающая рождения первенца, осталась в теплом солнечном Майами, вдалеке от российских папарацци и СМИ.

По данным Интернет-СМИ, Жанна Фриске, за долгие месяцы ни разу не комментирующая своего положения, ожидает рождения сына.