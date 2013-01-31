Близкая подруга Ксении Собчак подтвердила ее роман с известным актером

Близкая подруга телеведущей Ксении Собчак Вероника Белоцерковская подтвердила, что Ксения встречается Максимом Виторганом. Белоцерковская также подтвердила, что светская львица рассталась с оппозиционером Ильёй Яшиным.

«И лирическое - вчера долго-долго болтала с товарищем М.Виторганом (Барабакино новое щастье, ггг), ну, что я могу сказать - он прекрасен и радуюсь-радуюсь. Может все-таки замуж?», - размышляет Белоцерковская в своем блоге. Барабака — это прозвище Ксении Собчак.

Отметим, Максим Виторган также, как и Ксения Собчак, был замечен на митингах отппозиции.

Напомним, влюбленные еще 24 декабря были вместе в кинотеатре «Октябрь» на премьере мультфильма «Снежная королева». Все присутствующие отметили, как нежно Собчак общалась с актером и сыном актера.